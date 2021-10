I Simpson debuttano in passerella alla Settimana della Moda di Parigi (FOTO)

Balenciaga, celebre casa di moda di lusso, ha messo gli occhi su I Simpson, dopo aver disegnato il look del Met Gala di Kim Kardashian, e le foto dell'evento sono semplicemente straordinarie. Durante la Settimana della Moda di Parigi, Bart, Homer, Marge, Lisa e Maggie hanno fatto il loro debutto in passerella.

Riuniti per la vetrina Primavera-Estate 2022, presso il Théâtre du Châtelet, i presenti hanno potuto assistere a un episodio speciale di 10 minuti de "I Simpson", in cui la famiglia si reca a Parigi per sfilare indossando una vasta gamma di iconici look Balenciaga.

Insieme a loro sulla passerella c'erano personaggi amati come Comic Book Guy, Moe Szyslak, la direttrice di Vogue Anna Wintour e il direttore creativo di Balenciaga Demna Gvasalia. L'episodio si apre con Homer che si dimentica di comprare un regalo di compleanno per Marge, la quale in passato aveva scarabocchiato la parola "un giorno" su una pubblicità di Balenciaga di un abito verde lime.

Scrivendo alla casa di moda (di cui non riesce a pronunciare il nome: "Balun... Balloon... Baleen... Balenciaga-ga"), Homer chiede l'articolo più economico disponibile con il nome del brand sopra. Balenciaga, d'altro canto, gli invia il vestito dall'annuncio, e quando Homer scopre il prezzo (22.000 euro) Marge, dispiaciuta, decide di restituirlo.

Tuttavia, a seguito di un'emozionante lettera di ringraziamento di Homer per aver fatto sentire sua moglie speciale anche se solo per una notte, il designer Gvasalia decide che i Simpson e i loro amici di Springfield sono proprio i modelli di cui ha bisogno per il suo nuovo spettacolo che si terrà durante la Settimana della Moda di Parigi.