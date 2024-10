I Simpson 36: le prime immagini della parodia di The White Lotus

L'episodio della stagione 36 della serie I Simpson intitolato The Yellow Lotus proporrà una parodia di The White Lotus, lo show targato HBO (in Italia disponibile su Sky e NOW).

Le immagini condivise online in anteprima da Variety regalano ora un'anticipazione delle scene ambientate in un resort lussuoso.

Un'apertura ispirata allo show HBO

Nei titoli di testa della puntata, la serie I Simpson farà un riferimento a The White Lotus dichiarando in musica: "Fisici scolpiti, e omicidio. Persone ricche e sexy che si comportano male. Ti fanno sentire meglio nell'essere senza soldi e sconosciuti. Statue simboliche e brunch senza fine. Come mangiano in quel modo e continuano ad avere un aspetto grandioso nudi. Usano l'Ozempic?".

Un'immagine della puntata

Tra le guest star tra i doppiatori dello show ci sono Kelsey Grammer nel ruolo di Telespalla Bob e Chloe Fineman, star del Saturday Night Live.

La canzone usata nell'apertura della serie animata è stata scritta e interpretata da Kara Talve. L'episodio è scritto da da Loni Steele Sosthand e diretto da Matthew Faughnan.

I Simpson: 10 motivi per cui è la miglior serie animata di sempre

La sequenza dei titoli di testa sembra sia ispirata a quella della seconda stagione di The White Lotus, creati da Katrina Crawford e Mark Bashore dello studio Plains of Yonder.

Telespalla Bob nell'episodio

Una delle serie storiche

Le prime 34 stagioni della serie e il film dei Simpson sono attualmente disponibili in streaming in Italia su Disney+. La commedia animata, ormai una presenza storica sugli schermi televisivi, racconta la storia della famiglia Simpson e degli abitanti della tipica cittadina americana di Springfield. Homer Simpson lavora alla centrale nucleare locale e fa del suo meglio per guidare la sua famiglia, ma spesso scopre che sono loro a guidare lui. Con Homer, al 742 di Evergreen Terrace, vivono l'amorevole matriarca dai capelli blu Marge, il problematico figlio Bart, la figlia Lisa, che si impegna al massimo, e la piccola Maggie, che succhia il ciuccio.