I segreti di Osage County, Julia Roberts: "Ero intimidita da Meryl Streep"

Nel 2013 Julia Roberts e Meryl Streep hanno recitato insieme nel dramma di John Wells, I segreti di Osage County, tratto dalla pièce teatrale di Tracy Letts. Julia Roberts ha raccontato le dinamiche sul set con la celebre collega in un'intervista con Broadway.com, dove ha ripercorso alcuni aspetti interessanti della lavorazione e della scena cruciale.

"Adoro Meryl, è stato difficile farla. Mi sono sentita male. Ma doveva essere fatta" ha dichiarato la star di Notting Hill. I segreti di Osage County è ambientato nella zona rurale dell'Oklahoma, dove Ivy e Barbara tornano a casa dalla madre malata Violet, dopo la scomparsa del padre, Beverly. Una scoperta sconvolgente costringerà le donne a fare i conti con degli scomodi segreti.

"Fu intimidatorio, certamente, recitare in queste scene con Meryl Streep. Non è così che immaginavo in tutti questi anni il momento in cui avremmo recitato insieme, bevendo il tè, parlando con accenti e vestiti favolosi, sembrando molto chic. E invece lì sudo e indosso una grossa imbottitura sul sedere. Non era così nel mio sogno" disse Roberts alla première del film al Toronto Film Festival.

Nel cast de I segreti di Osage County ci sono anche Ewan McGregor, Benedict Cumberbatch, Chris Cooper e Abigail Breslin.