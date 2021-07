I segreti di Osage County, Meryl Streep: "Per il ruolo di Violet mi sono ispirata ai miei genitori"

Meryl Streep, durante un'intervista in cui stava discutendo il personaggio principale de I segreti di Osage County, Violet, la matriarca della famiglia malata di cancro che sputa odio su tutti, si è interrotta e improvvisamente ha detto: "Farò una cosa che non faccio solitamente, dirò quello che penso."

Meryl Streep in una scena de I segreti di Osage County

L'attrice, dopo aver pronunciato le seguenti parole, ha rivelato di essersi ispirata ai suoi genitori per entrare nella mentalità di Violet. Parlando del suo atteggiamento, Meryl ha detto: "È qualcosa che era già nel mio corpo perché sono stata cresciuta da genitori che hanno vissuto durante la Depressione ed erano, beh, molto poveri."

Abigail Breslin in una scena de I segreti di Osage County con Meryl Streep

"Sono cresciuta in un certo modo, ho sempre sentito parole come 'non hai idea di quanto sei fortunata.' E le ho tenute impresse nella mia mente per scene come quella in cui Violet si alza al tavolo e dice: ' Vi è stato dato tutto.'" Ha concluso la Streep. "Sono cresciuta così e di conseguenza sono una persona cauta per natura. Ho canalizzato i miei genitori per questo ruolo, non c'è alcun dubbio".

Meryl Streep ha anche rivelato che c'era una parte di lei che si divertiva ad interpretare un personaggio così crudele come quello di Violet ne I segreti di Osage County: "Era molto liberatorio, in quel personaggio c'era tutta la frustrazione di una certa generazione di donne a cui erano state chiuse tante strade. Probabilmente era di bell'aspetto, spiritosa, intelligente, ambiziosa da morire... il tipo di donna che mette tutto nei suoi figli e poi i bambini inevitabilmente sono una delusione. Perché non crescono per essere ciò che volevi essere tu stessa."