I segni del cuore, Troy Kotsur è il primo attore non udente candidato all'Oscar: "Sono elettrizzato"

Troy Kotsur, l'interprete di Frank Rossi ne I segni del cuore, è appena diventato il primo attore non udente maschio ad essere candidato all'Oscar per il miglior attore non protagonista.

La mirabile performance di Troy Kotsur ne I segni del cuore, commedia drammatica di Apple TV+ diretta da Sian Heder, è valsa all'attore non udente una candidatura all'Oscar da record che lui stesso ha rivelato di percepire come una vera e propria "benedizione".

L'attore 53enne nella pellicola interpreta Frank Rossi, un pescatore sordo che si affida alla figlia udente, Ruby, per continuare a svolgere i suoi affari. Quando Ruby decide di volersi dedicare alla musica, Frank e il resto della loro famiglia si trovano costretti ad affrontare un problema apparentemente insormontabile: la totale perdita di connessione con il mondo degli udenti.

I segni del cuore: un'immagine di Troy Kotsur

Kotsur è il primo uomo sordo candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista e, durante un'intervista con Deadline, ha detto di essere "estremamente elettrizzato" per aver ricevuto la sua nomination e anche per la candidatura per il miglior film ricevuta da I segni del cuore.

"Per me è meraviglioso poter condividere questa esperienza con la comunità dei non udenti e con la comunità degli udenti", ha dichiarato Troy Kotsur. "È così eccitante ed è una tale benedizione. Mi sono commosso quando ho scoperto che così tante persone sorde in tutta la comunità sono molto eccitate per la candidatura e che stanno festeggiando con me."