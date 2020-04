I racconti immorali di Borowczyk, stasera su Cielo il film erotico con Paloma Picasso

Stasera su Cielo in seconda serata, alle 23:20, va in onda I racconti immorali di Borowczyk, film erotico del 1974 che vede tra i suoi protagonisti anche Paloma, figlia di Pablo Picasso.

Film diviso in quattro episodi e anticipato da un cortometraggio dal titolo 'Collezione particolare', sulle pratiche erotiche e gli strumenti di piacere delle epoche passate. In Teresa filosofa, una ragazza che viene rinchiusa per castigo in uno sgabuzzino, si masturba. Poi quando riesce a fuggire nei campi viene stuprata da un ragazzo.

La locandina di I racconti immorali di Borowczyk

Nel secondo episodio Erzsebet Bathory, la celebre contessa sanguinaria del '600, interpretata da Paloma Picasso, attira nel suo castello alcune giovani fanciulle, che uccide per poter fare il bagno nel loro sangue. In La marea, un ragazzo di vent'anni (Fabrice Luchini) inizia al sesso orale sua cugina su una scogliera, facendo coincidere il ritmo con quello delle onde del mare. Nel quarto ed ultimo episodio Lucrezia Borgia, gli orrori della vita sessuale della principessa vengono denunciati da Girolamo Savonarola.