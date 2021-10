I racconti di Olaf: il trailer dei nuovi cortometraggi che riassumono i classici Disney

I racconti di Olaf è la nuova serie di corti con il protagonista di Frozen in arrivo il 12 novembre su Disney+ e il trailer regala le prime divertenti sequenze del progetto.

Nel video vediamo il celebre pupazzo di neve impegnato a riassumere alcuni classici di animazione, capolavori come Il Re Leone, La Sirenetta, Aladdin e Rapunzel.

La serie originale di corti targati Walt Disney Animation Studios, I Racconti di Olaf vede l'amatissimo pupazzo di neve di Frozen raccontare numerose storie dei classici Disney come solo lui sa fare.

Sugli schermi si proporranno i recap di alcuni film Disney come accaduto in un'esilarante scena di Frozen II - Il segreto di Arendelle . Nel lungometraggio animato il pupazzo di neve spiegava quanto accaduto nel primo capitolo della storia di Elsa e Anna in pochi minuti e quel passaggio del racconto aveva divertito e conquistato i fan che avevano rapidamente chiesto a Josh Gad che venissero realizzati dei riassunti simili anche per altri progetti.