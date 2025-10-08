I Play Rocky: Matt Dillon interpreterà il padre di Sylvester Stallone nel film Amazon

Matt Dillon è stato scelto per interpretare Frank Stallone Sr., il padre di Sylvester Stallone nel prossimo film di Amazon MGM Studios, I Play Rocky, diretto da Peter Farrelly.

Nel film, Anthony Ippolito interpreterà un giovane Sylvester Stallone e il candidato all'Oscar per Crash è stato ufficialmente ingaggiato per il ruolo del genitore.

Il rapporto di Frank Stallone Sr. con il figlio

Il padre di Sly emigrò negli Stati Uniti da adolescente e lavorò come parrucchiere, aprendo una serie di negozi da barbieri, saloni e scuole di bellezza lungo tutta la costa orientale degli USA.

Primo piano di Sylvester Stallone in Rocky

Sylvester Stallone raccontò il suo rapporto complicato con il padre nel documentario di Netflix del 2023, Sly. Stallone Sr. era un uomo carismatico ma particolarmente violento con il figlio.

Nonostante tutto, Stallone cercò per tutta la vita l'approvazione del padre, riservandogli un cameo in Rocky nel 1976, nei panni di un cronometrista sul ring.

La storia di I Play Rocky

Il film è scritto da Peter Gamble, e viene descritto come una storia vera e travolgente: quella di un attore sconosciuto che è convinto di non essere soltanto destinato a scrivere Rocky ma anche ad interpretarlo.

Nonostante i mille rifiuti, Stallone decide di scommettere su se stesso; I Play Rocky è la storia dell'outsider Sylvester Stallone che raggiunse il successo grazie alla storia dell'outsider Rocky Balboa.

Nel cast del film Stephan James sarà Carl Weathers, l'attore che diede vita al villain Apollo Creed, e AnnaSophia Robb interpreterà Sasha Czack, la prima moglie di Sylvester Stallone. Matt Dillon ha ottenuto una nomination all'Oscar per il ruolo dell'agente di polizia razzista e moralmente corrotto in Crash di Paul Haggis, film vincitore dell'Oscar al miglior lungometraggio. Ha mostrato le sue grandi doti recitative in I ragazzi della 56ª strada, Rusty il selvaggio e Drugstore Cowboy.