I Muppet: in arrivo lo speciale Haunted Mansion su Disney+

I Muppet saranno i protagonisti di uno speciale intitolato Haunted Mansion, in arrivo in autunno sulla piattaforma di streaming Disney+.

I Muppet torneranno sugli schermi con uno speciale intitolato Haunted Mansion che verrà realizzato per Disney+, come svelato in un divertente video pubblicato online.

Nel filmato Gonzo e Pepe anticipano agli spettatori che dovranno prepararsi a vivere dei momenti terrificanti entrando con loro in una casa stregata.

Il primo speciale di Halloween dedicato ai protagonisti di The Muppets potrà contare sulla presenza dei famosi personaggi, ospiti speciali e nuovi brani musicali.

La storia di Haunted Mansion si svolgerà nella serata di Halloween, occasione che porta Gonzo ad affrontare la sfida di trascorrere una notte nell'edificio infestato dagli spiriti.

La celebre attrazione The Haunted Mansion realizzata per Disneyland accoglierà così per la prima volta i Muppet, dopo essere già stato al centro di un film nel 2003 diretto da Rob Minkoff e attualmente allla base di un nuovo progetto in fase di sviluppo con la regia di Justin Simien.

I fan dei Muppet iscritti a Disney+ possono vedere da febbraio tutti e 120 gli episodi della serie originale, andati in onda tra il 1976 e il 1981. Con l'arrivo della serie originale in streaming su Disney+ gli spettatori potranno anche godere appieno dell'operato di Jim Henson, scomparso nel 1990. Il creatore dei personaggi era infatti anche il marionettista e la voce di Kermit, Rowlf, Waldorf e il cuoco svedese.