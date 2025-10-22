I Mitchell contro le macchine 2: Sony conferma la produzione del sequel!

I Mitchell contro le macchine, nel 2021, aveva ottenuto un grandissimo successo, ottenendo anche una nomination agli Oscar, e Sony Pictures ha ora annunciato la produzione del sequel del film animato.

Il lavoro sul progetto dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2026 e lo studio ha svelato il team che realizzerà il nuovo capitolo della storia.

Chi realizzerà il sequel

Tra gli artisti impegnati a portare sugli schermi la continuazione della storia iniziata in I Mitchell contro le macchine (di cui potete leggere la nostra recensione) ci sono Guillermo Martinez, che aveva lavorato alla storia del primo film, e JP Sans, co-regista di Troppo cattivi 2, che avranno il compito di dirigere il sequel.

Le sorelle Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logelin saranno invece le autrici della sceneggiatura.

I Mitchell contro le macchine: un'immagine del film animato

Netflix si occuperà della distribuzione del lungometraggio dopo aver stretto un accordo con Sony nel 2020, investendo circa 100 milioni, che ha portato al debutto in streaming dell'avventura dei Mitchell.

Tra i produttori del sequel ci saranno anche Phil Lord e Christopher Miller, in collaborazione con Kurt Albrecht, e Mike Rianda che ha scritto e diretto il film originale.

La storia raccontata in I Mitchell contro le macchine

Al centro della trama del primo film c'era una famiglia ordinaria impegnata in un'impresa stra-ordinaria: salvare il mondo da un'apocalisse robot.

La storia prende il via quando l'alternativa e creativa Katie Mitchell viene ammessa alla scuola di cinema dei suoi sogni e non vede l'ora di lasciare casa e incontrare persone come lei.

Suo padre Rick, grande amante della natura, convince però tutta la famiglia ad accompagnarla a scuola compiendo un ultimo viaggio on the road tutti insieme. Ma proprio quando le cose sembrano non poter andare peggio, la famiglia Mitchell si ritrova nel bel mezzo di una rivolta di robot: tutti gli oggetti tecnologici - dagli smartphones agli aspirapolveri roomba, fino ai malvagi Furby - vengono ingaggiati con l'obiettivo di catturare ogni essere umano sul pianeta. Adesso salvare l'umanità è compito dei Mitchell, ovvero Katie e Rick insieme all'allegra mamma Linda, lo stravagante fratellino Aaron, il morbido carlino Monchi e due amichevoli e ingenui robot.

Attualmente non è ancora stata svelata la trama del sequel, tuttavia gli spettatori possono attendersi nuovi esilaranti problemi affrontati dai Mitchell, forse con al centro il membro più giovane della famiglia, e ovviamente un'apparizione del simpatico Monchi.