I migliori giorni: il film di Massimiliano Bruno e Edoardo Leo, al cinema dal 1° gennaio

I migliori giorni, il nuovo film di Massimiliano Bruno e Edoardo Leo prodotto da Italian International Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky, arriverà nelle sale cinematografiche di tutta Italia a partire dal 1° gennaio 2023.

A Natale tutti più buoni? A Capodanno tanti buoni propositi? A San Valentino amore amore amore e l'8 marzo viva le donne? Quattro episodi, ognuno incentrato su una festività, per un film corale che sonda l'animo umano nell'affrontare le feste.

Una deputata invita alla cena della Vigilia di Natale il segretario del suo partito sperando in un futuro sostegno, ma la presenza dei suoi due fratelli, eterni rivali, mette a rischio serata e carriera. Un ricco imprenditore tenta di rifarsi l'immagine passando il Capodanno alla mensa dei poveri, ma lì incontra il suo ex autista, ingiustamente licenziato e deciso a vendicarsi.

Un San Valentino fin troppo affollato fra lui, lei, l'altra e la lei dell'altra per una coppia che, dopo 25 anni, lo festeggia ancora. Infine, l'8 marzo, una famosa conduttrice tv è costretta a chiedere scusa per la messa in onda di un servizio sulla "donna ideale" contestato sui social. Se questi sono i migliori giorni, figuriamoci i peggiori... Fra ironia e amarezza, una commedia che farà ridere e riflettere sull'umanità e anche rivalutare le nostre feste!