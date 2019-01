I Medici e Gomorra sono le serie italiane più popolari in tutto il mondo

I Medici ha conquistato il pubblico internazionale ed è diventata, secondo quanto riporta la classifica elaborata da Parrot Analytics per il Corriere, la serie italiana più popolare in tutto il mondo lasciandosi alle spalle Gomorra.

I dati sono stati elaborati tenendo conto delle Demand Expressions, l'indice che misura l'interesse per i prodotti televisivi prendendo in considerazione streaming, download e interazioni sui social network negli ultimi trenta giorni.

Lo show dedicato alla famiglia fiorentina sembra in particolare aver conquistato gli spettatori che vivono in Russia, Francia, Belgio e Polonia. Gomorra è invece al secondo posto del podio: la serie Sky è stata venduta in oltre 190 paesi e, arrivata alla quarta stagione, sembra ancora in grado di mantenere alta l'attenzione degli spettatori.

La top 3 si chiude con The Young Pope che ha saputo sfruttare la sua popolarità nell'Est Europa, in particolare in nazioni come Russia, Ucraina e Lettonia.

La serie animata Winx Club, un vero e poprio cult distributo in 150 paesi, si è invece fermata ai piedi del podio pur essendo molto popolare in Russia, Stati Uniti, Ucraina e Turchia. Baby, la nuova produzione di Netflix, è riuscita invece a salire al quinto posto grazie al successo nei paesi di lingua spagnola, tra cui Spagna e Cile.

Un titolo datato come Roma, andato in onda dal 2005 al 2007, può ancora contare su molti fan: gli spettatori che vivono in India, Corea del Sud, Stati Uniti e Turchia l'hanno infatti arrivare alla sesta posizione.

Il progetto animato Mia e io apre poi il resto della classifica che comprende inoltre Skam, Il Commissario Montalbano e 1992.

Tra le grandi assenze di questo ritratto delle preferenze televisive del pubblico internazionale ci sono invece L'amica geniale, Romanzo Criminale, Suburra e Don Matteo.