I Medici 3, seconda puntata stasera su Rai1: la trama

I Medici 3 torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la seconda puntata della nuova stagione, dopo il successo di pubblico con cui è stata accolta ieri sera: 4.404.000 telespettatori pari al 19% di share, abbastanza per vincere la serata contro Mediaset e gli altri canali.

Anche stasera saranno due gli episodi in onda, il 3 e il 4. Come la trama del terzo episodio, intitolato "Fiducia", anticipa: giunto a Napoli con Bernardi, Lorenzo ha difficoltà a convincere il re Ferrante d'Aragona ad abbandonare l'alleanza con il Papa. Mentre Il Magnifico tenta di conquistare la fiducia del re, aiutato dalla bellissima e astuta Ippolita Sforza, a cui lo lega un rapporto profondo e tormentato, Firenze rimane sotto assedio: il popolo e la stessa Clarice temono che Lorenzo li abbia abbandonati. Alla fine, rischiando la sua stessa vita, Lorenzo riesce ad ottenere il ritiro delle truppe.

La trama del quarto episodio, dal titolo "Innocenti", ci porta a 7 anni, quando Lorenzo spera di chiudere i conti con il Papa ottenendo la firma di un trattato di pace tra i vari regnanti italiani. Riario attacca la città di Ferrara, alleata di Firenze, sperando di far saltare il trattato e di indurre Lorenzo a tornare alla guerra aperta. Mentre il Magnifico affronta questa nuova crisi diplomatica, sua madre Lucrezia, che sa di avere poco da vivere, coinvolge Clarice nella gestione della banca, rivelandole anche gli imbrogli che ha dovuto attuare per garantire adeguati finanziamenti alla politica e al mecenatismo di Lorenzo. Logorato dal continuo scontro con Sisto IV, Lorenzo decide di avviare suo figlio Giovanni alla carriera ecclesiastica sperando di aumentare l'influenza dei Medici nella Curia romana. La pace di Bagnolo, siglata da tutti i principi italiani, segna il trionfo della famiglia Medici e di Lorenzo, divenuto "l'ago della bilancia" della politica italiana.

I Medici - Nel nome della famiglia, per la regia di Christian Duguay, vede un cast internazionale chiamato a rappresentare le vicende della nobile famiglia fiorentina. Daniel Sharman torna ad interpretare il Magnifico. Accanto a lui Alessandra Mastronardi è Lucrezia Donati, Synnøve Karlsen, la moglie Clarice Orsini, Aurora Ruffino Bianca de' Medici. In alcuni flashback vediamo ancora Bradley James il cui personaggio, il fratello di Lorenzo, Giuliano de' Medici, è stato assassinato nel Duomo di Firenze nella congiura ordita dalla famiglia dei banchieri de' Pazzi. Nella nuova stagione tante new entry italiane e internazionali, da Francesco Montanari, che nei panni del Savonarola avrà un ruolo di rilievo nei nuovi episodi, così come Neri Marcorè che darà il volto al Papa Innocenzo VIII, successore di Papa Sisto IV interpretato da John Lynch. A Giorgio Marchesi è stato affidato il ruolo di Giacomo Spinelli, nuovo avversario di Lorenzo il Magnifico, mentre Johnny Harris sarà Bruno Bernardi suo nuovo consigliere.

I Medici 3 Sarà inoltre disponibile in streaming e on demand su RaiPlay e trasmesso con le stesse modalità anche in Ultra HD su Rai 4K al tasto 210 del telecomando di tivùsat.