Maneskin censurati per nudità sul palco degli MTV Music Awards 2022

Performance un po' troppo sopra le righe per i Maneskin, censurati per nudità durante una performance agli MTV Music Awards.

I Maneskin, gruppo italiano ormai di fama internazionale, erano presenti agli MTV Music Awards, dove si sono esibiti insieme agli altri artisti. La band ha cantato sul palco "Supermodel", ma sembrerebbe che MTV abbia censurato la loro performance per nudità, in particolare a causa dell'abbigliamento del frontman Damiano David.

Il cantante, che è solito creare dei look deliberatamente sexy e genderless, per quest'occasione indossava un paio di pantaloni in pelle Gucci forniti di un sospensorio, mentre nella parte alta era direttamente a torso nudo. Durante la performance agli MTV Music Awards, le videocamere per la maggior parte del tempo hanno trasmesso un'immagine dall'alto del palco piuttosto che un'inquadratura ravvicinata della band, in modo da censurare le natiche di Damiano.

Johnny Depp è l'Uomo della Luna agli MTV Video Music Awards 2022: "Mi serviva il lavoro"

I fan hanno ovviamente notato subito l'accaduto, accendendo un dibattito sui social per il quale la nudità maschile sia accettabile o meno, e mostrando totale disapprovazione per l'atto di censura. Non si tratta nemmeno della prima volta che un cantante presenta un look del genere agli MTV Music Awards, dato che un look simile venne sfoggiato da Prince nel 1991 e anche da Axl Rose degli Guns N' Roses negli anni '80.

In ogni caso, i Maneskin si sono portati a casa il premio per il Miglior Video Alternativo per "I Wanna Be Your Slave", quindi nonostante il disagio con la performance hanno avuto una notte positiva. Voi cosa ne pensate della censura?