I Magnifici 7 torna sugli schermi: in arrivo una serie ispirata al film cult

I magnifici Sette, uno dei classici del cinema western, tornerà nuovamente sugli schermi. Il film degli anni '60 con star Yul Brynner sarà infatti alla base di una nuova serie composta da otto episodi e prodotta per MGM+.

Tra i protagonisti del progetto destinato alla tv, che verrà sviluppata da Tim Kring (il creatore di Heroes), ci sarà Matt Dillon.

Che ruolo avrà Matt Dillon nel remake tv

L'attore avrà la parte di Chris Adams, che diventa il leader di sette pistoleri che decidono di proteggere un gruppo di innocenti dai piani di un proprietario terriero che vuole rubare la loro terra.

I protagonisti si preparano per difendere gli abitanti nonostante possa sembrare una missione impossibile, oltre a chiedersi se sia accettabile usare la violenza per difendere delle persone la cui fede si basa, al contrario, sulla non violenza.

Matt Dillon premio alla carriera a Locarno 2022

Il personaggio affidato a Matt Dillon nella nuova versione del classico I magnifici sette viene descritto come stoico, fermo anche sotto pressione, e con uno sguardo impenetrabile che gli permette di non dover parlare molto. Chris non ha pazienza per l'ipocrisia o la crudeltà, ed è legato a un codice morale ben radicato nell'eguaglianza e nel controllo.

Sul grande schermo la parte di Adams è stata interpretata proprio da Brynner e, successivamente, da Denzel Washington nel remake diretto nel 2016 da Antoine Fuqua (di cui potete leggere la nostra recensione).

Le dichiarazioni sulla nuova serie

Michael Wright, a capo di MGM+, ha dichiarato: "Matt Dillon porta una profondità e una gravitas straordinarie a questo ruolo iconico. La sua capacità di interpretare personaggi complessi e moralmente in conflitto lo rendono la scelta perfetta come protagonista della nostra versione della storia raccontata in I Magnifici Sette. Questa serie rende onore all'eredità del film originale e, al tempo stesso, esplora le tematiche senza tempo sul coraggio, sulla redenzione e agire contro l'oppressione, e la performance di Matt sarà al cuore di quella storia".

La serie permetterà di raccontare il passato di ognuno dei sette protagonisti, spiegando cosa potrebbero perdere (o conquistare) in seguito allo scontro, le motivazioni che li animano, e approfondendo le tematiche di onore, sacrificio, redenzione, moralità e fede.