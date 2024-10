I maghi di Waverly: il trailer del sequel stabilisce un nuovo record di visualizzazioni per Disney Channel

Il trailer di Wizards Beyond Waverly Place, sequel de I maghi di Waverly, ha già stabilito un nuovo record per Disney Channel.

L'eccitazione per la prima di Wizards Beyond Waverly Place è evidente, visto che il trailer ha già stabilito un record per Disney Channel.

Il trailer della serie sequel ha accumulato 69 milioni di visualizzazioni su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e YouTube nei 10 giorni successivi al lancio, diventando il trailer di una serie comica più visto di sempre su Disney Channel.

Si tratta di un primo indicatore promettente per l'attesissima serie, che segna l'inizio dell'ultima incursione di Disney Branded Television nelle sit-com per Disney Channel, che storicamente sono state tra i maggiori successi della rete. Wizards of Waverly Place ha infatti ottenuto ottimi risultati quando è andata in onda dal 2007 al 2012, diventando una delle serie più viste sul canale.

La Disney spera certamente che l'imminente revival attiri un grande pubblico, soprattutto grazie al ritorno di David Henrie e Selena Gomez. Sono già state annunciate altre apparizioni del cast originale, tra cui il terzo fratello Russo, Jake T. Austin.

Di cosa parla la serie sequel?

Wizards Beyond Waverly Place segue un adulto Justin Russo (David Henrie), che ha scelto di condurre una vita normale e mortale con la sua famiglia. Quando Alex (Selena Gomez), la sorella di Justin, porta Billie (Janice LeAnn Brown) a casa sua in cerca di aiuto, Justin si rende conto che deve rispolverare le sue abilità magiche per fare da mentore alla maga in formazione, destreggiandosi allo stesso tempo tra le sue responsabilità quotidiane e salvaguardando il futuro del mondo dei maghi. Potete vedere il trailer del sequel qui.

Selena Gomez, David Henrie e Jake T. Austin in un momento della serie I Maghi di Waverly

La serie è interpretata anche da Alkaio Thiele (nel ruolo di Roman Russo), Max Matenko (nel ruolo di Milo Russo), Taylor Cora (nel ruolo di Winter) e Mimi Gianopulos (nel ruolo di Giada Russo). La Gomez sarà guest star nel primo episodio e Henrie ha già confermato che apparirà anche negli episodi successivi. Jed Elinoff e Scott Thomas sono sceneggiatori e produttori esecutivi, insieme ai produttori esecutivi Gary Marsh, Jonas Agin, Gomez e Henrie.