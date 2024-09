Selena Gomez e David Henrie tornano in azione nel trailer di Wizards Beyond Waverly Place

Selena Gomez e David Henrie sono i protagonisti del nuovo trailer della serie sequel de I maghi di Waverly, Wizards Beyond Waverly Place.

L'ormai adulto Justin Russo (David Henrie) prende sotto la sua ala una giovane maga in Wizards Beyond Waverly Place.

Il trailer della serie sequel I maghi di Waverly, rilasciato martedì, dà un assaggio dei guai che Billie (Janice LeAnn Brown) causerà una volta che Alex Russo (Selena Gomez) l'avrà lasciata con Justin, pregando il fratello di aiutarla ad addestrare il prodigio.

Secondo Alex, il "destino del mondo" è nelle mani di Billie, ma prima che possa affrontare un compito come quello di salvare il mondo dei maghi, ha bisogno di un mago anziano di talento che le mostri le basi - e di una famiglia che la aiuti a rialzarsi, indipendentemente dagli errori che commette.

Wizards Beyond Waverly Place debutterà su Disney Channel con due episodi in onda il 29 ottobre alle 20.00. I primi otto episodi saranno disponibili il giorno successivo su Disney+ e Disney Channel On Demand.

Cosa racconterà Wizards Beyond Waverly Place?

La serie segue un Justin Russo adulto, che ha scelto di condurre una vita normale e mortale con la sua famiglia, Giada, Roman e Milo. Quando Alex, la sorella di Justin, porta Billie a casa sua in cerca di aiuto, Justin si rende conto di dover rispolverare le sue abilità magiche per fare da mentore alla nuova maga in formazione, destreggiandosi allo stesso tempo tra le sue responsabilità quotidiane e salvaguardando il futuro del mondo dei maghi.

Selena Gomez, David Henrie e Jake T. Austin nella serie I Maghi di Waverly

Jed Elinoff e Scott Thomas sono sceneggiatori e produttori esecutivi, insieme ai produttori esecutivi Gary Marsh, Jonas Agin, Gomez e Henrie. Andy Fickman ha diretto e prodotto esecutivamente l'episodio pilota e dirigerà più episodi. Wizards of Waverly Place è stata creata da Todd Greenwald.

La Gomez ha annunciato lo spinoff durante la presentazione del 2024 della Disney a maggio. Contemporaneamente sono state diffuse immagini dello show che mostrano le versioni adulte di Alex e Justin insieme ai nuovi membri della famiglia Russo. "È stato pazzesco", ha detto Henrie parlando della possibilità di lavorare di nuovo di nuovo on la Gomez. "Eravamo dietro una porta e abbiamo sentito 'Azione', ci siamo guardati l'un l'altro e abbiamo pensato: 'È pazzesco'. Era come se non fossero passati 12 anni. Eravamo tornati al punto di partenza".