I Maghi di Waverly potrebbe tornare con una serie sequel, Selena Gomez e David Henrie coinvolti nel pilot

Selena Gomez sarà una guest star del pilot del nuovo progetto, in fase di sviluppo per Disney Branded Television, ideato come sequel della serie I Maghi di Waverly.

Il protagonista del nuovo capitolo della storia sarà David Henrie che riprenderà la parte di Justin Russo, ora adulto e padre di famiglia.

Cosa racconterà la serie sequel di I maghi di Waverly?

Selena Gomez, David Henrie e Jake T. Austin in un momento della serie I Maghi di Waverly

Al centro della trama del progetto sequel di I maghi di Waverly ci sarà quello che accade dopo un misterioso incidente alla WizTech. Justin Russo (David Henrie) si è lasciato alle spalle i suoi poteri e conduce una vita normale con la moglie e i due figli. Ma quando Billie, una ragazza che ha bisogno di qualcuno che le insegni a usare i suoi poteri, si presenta alla sua porta, Justin deve accettare il suo passato per assicurare che ci sia un futuro per il mondo della magia.

Selena Gomez sarà coinvolta come guest star nel pilot, oltre a far parte del team di produttori insieme a Henrie, in collaborazione con gli sceneggiatori Jed Elinoff e Scott Thomas.

E' una specie di magia con i Maghi di Waverly

Il team del progetto

Nel cast ci saranno poi Janice LeAnn Brown nella parte di Billie, Alkaio Thiele e Mimi Gianopulos, interpreti del figlio di Justin, Roman, e di sua moglie Giada.

Il pilot sarà diretto da Andy Fickman, coinvolto anche in veste di produttore.

I Maghi di Waverly è andata in onda dal 2007 al 2012 e al centro della trama c'era la famiglia Russo, dotata di poteri magici. I tre figli adolescenti dovevano così imparare a gestire le proprie capacità. Nel cast c'erano anche Jake T. Austin nella parte di Max Russo, David DeLuise nel ruolo di Jerry Russo, Maria Canals-Barrera nei panni di Theresa Russo, e Jennifer Stone che è Harper Finkle.