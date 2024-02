I Maghi di Waverly: primo sguardo al cast del sequel con Selena Gomez e David Henrie

Una nuova serie di foto del sequel del successo Disney I Maghi di Waverly anticipa i protagonisti dell'imminente show. I maghi di Waverly, andato in onda su Disney Channel dal 2007 al 2012, seguiva le avventure dei tre figli della famiglia Russo mentre tentavano di trovare un equilibrio tra la vita da teenager e le loro crescenti abilità magiche. Recentemente è stato confermato che la Disney ha ordinato un episodio pilota per una serie sequel, che vedrà Selena Gomez e David Henrie come produttori esecutivi. I due attori torneranno anche rispettivamente nei ruoli di Alex e Justin Russo, ma la Gomez solo come guest star.

Mentre il pubblico attende ulteriori notizie sul sequel de I Maghi di Waverly, i nuovi arrivati Max Matenko e Alkaio Thiele, che interpretano i figli di Justin, condividono una serie di immagini e video di nuovi e vecchi membri del cast che si riuniscono. Potete vedere i post di seguito:

Disney+ e I maghi di Waverly: un altro bizzarro caso di censura su una scollatura

Il nuovo show

L'episodio pilota de I Maghi di Waverly è già stato girato ma lo show non ha ancora una data di uscita. Henrie ha detto che il pubblico può aspettarsi un ritorno dei Russo nel 2024. La trama riprenderà con Justin che ora lavora al WizTech. L'ex mago ha rinunciato ai suoi poteri e ha optato per una vita normale con la moglie e i due figli, ma quando arriva un giovane mago che ha bisogno di essere addestrato, Justin decide di abbracciare di nuovo la sua vita magica. Da notare che la Gomez riprenderà il ruolo di Alex nel pilot come guest star, mentre Henrie sarà un personaggio regolare.