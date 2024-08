I Maghi di Waverly, Selena Gomez sulle riprese dello spinoff: "Mi sembrava di essere di nuovo a casa”

Sono passati più di 12 anni da quando I maghi di Waverly si è concluso nel 2012 dopo quattro stagioni, ma per le star Selena Gomez e David Henrie riunirsi per girare il prossimo spinoff dello show è stato come se il tempo non fosse passato affatto.

"Mi è sembrato di essere di nuovo a casa", ha detto la Gomez giovedì alla première della quarta stagione di Only Murders in the Building a Hollywood. "_Sono così felice di poter riportare questo dono d'infanzia che mi è stato dato ai nuovi piccoli là fuori".

I Maghi di Waverly: primo sguardo al cast del sequel con Selena Gomez e David Henrie

Il lascito del vecchio show Disney

Quando la serie originale de I Maghi di Waverly si è conclusa, la Gomez non avrebbe mai pensato di interpretare di nuovo Alex Russo. Ma ora spera che lo spinoff sia una serie di più stagioni. "Non lo sappiamo, ma se alla gente piacerà forse potremmo farlo", ha detto.

Selena Gomez, David Henrie e Jake T. Austin in un momento della serie I Maghi di Waverly

David Henrie, che riprende il ruolo di Justin, il fratello di Alex, ha detto: "Selena, io e mia moglie abbiamo passato così tanto tempo negli anni a bere vino e a parlare di dove sarebbero stati i personaggi, che a un certo punto ci siamo guardati e abbiamo detto: 'Penso che abbiamo uno show. Penso che dovremmo andare a parlarne con la Disney'. E così abbiamo fatto. Ci sono voluti anni di sviluppo per arrivare esattamente al punto in cui doveva essere".

"È nato da un amore profondo. La cosa che viene chiesta di più a Selena ancora oggi è parlare de I Maghi di Waverly. È uno show che ha significato molto per molte persone"", ha proseguito.

La Gomez ha annunciato lo spinoff durante la presentazione del 2024 della Disney a maggio. Contemporaneamente sono state diffuse immagini dello show che mostrano le versioni adulte di Alex e Justin insieme ai nuovi membri della famiglia Russo.

Selena Gomez in un momento della serie I Maghi di Waverly

"È stato pazzesco", ha detto Henrie parlando della possibilità di lavorare di nuovo con la Gomez. "Eravamo dietro una porta e abbiamo sentito 'Azione', ci siamo guardati l'un l'altro e abbiamo pensato: 'È pazzesco'. Era come se non fosse passato un giorno da 12 anni. Eravamo tornati al punto di partenza".

Wizards: Beyond Waverly Place segue un Justin adulto, che ha scelto di condurre una vita normale e mortale con la sua famiglia, Giada (Mimi Gianopulos), Roman (Alkaio Thiele) e Milo (Max Matenko). Quando Alex porta Billie (Janice LeAnn Brown) a casa sua in cerca di aiuto, Justin accetta di fare da mentore alla maga in formazione, mentre si destreggia tra le sue responsabilità quotidiane e la salvaguardia del futuro del Wizard World.