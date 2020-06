I Know This Much Is True: Mark Ruffalo faceva 500 flessioni al giorno per la serie HBO

Mark Ruffalo ha dovuto perdere oltre 9kg per poter interpretare il suo personaggio nella nuova serie I Know This Much Is True, nuovo prodotto HBO, e si è allenato facendo 500 flessioni al giorno.

"Posso confermare che era sempre un po' nervoso. Mangiava un albume d'uovo per colazione e aveva sempre fame, ma non poteva mangiare per altre tre ore. Tutto quello che poteva mangiare era una barretta energetica perché la sua dieta era molto rigida".

Un lavoro molto duro per Mark Ruffalo, protagonista della serie, che ha dovuto perdere più di 9 kg con una dieta composta da sole 1000 calorie. Inoltre, per interpretare il gemello Thomas, l'attore ha dovuto sottoporsi a un'altra difficile prova, ovvero quella di prendere più di 90 kg: "Quando ti forzi a nutrirti si perde un po' del piacere del cibo. Quelle cinque settimane sono state un po' solitarie, sono stato un po' lontano dalla mia famiglia. (Thomas) sentiva delle voci, e mi sono immaginato quella vita e ci sono state un paio di settimane in cui sono stato da solo, scivolando nel cuore di questa malattia mentale e studiandola".

I Know This Much Is Trueracconta la storia dei gemelli Dominick e Thomas. Quest'ultimo soffre di schizofrenia, malattia che che lo costringere ad assumere farmaci che lo portano a prendere peso. Una storia di tradimenti, sacrifici e perdono.