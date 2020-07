I guardiani del destino: di chi è il numero di telefono che appare nel film?

Il numero di telefono che il personaggio interpretato da Emily Blunt fornisce a Matt Damon, nei panni di David Norris, ne I guardiani del destino, (212) 664-7665, è di proprietà della Universal Studios ed è apparso in molti altre pellicole distribuite dalla compagnia.

La prima immagine di Emily Blunt e Matt Damon nel thriller The Adjustment Bureau

Il numero, ad esempio, compare in Certamente, forse, in Scott Pilgrim vs. the World ed in Munich; questa decisione fu presa dal regista, in accordo coi produttori, al fine di evitare il prefisso "555", estremamente abusato nel mondo del cinema. Chiamando il numero il telefono suonerà all'infinito.

Matt Damon con Michael Kelly nel film I guardiani del destino

George Nolfi, il regista, ha dichiarato: "Odio il prefisso 555 in un film più di qualunque altra cosa. Facciamo così tanto, spendiamo così tante energie, per tentare di aiutare gli spettatori a sentirsi come se stessero guardando qualcosa di vero, in particolare in un film come questo, con una premessa così inusuale, folle oserei dire."

"Dopo tutto questo duro lavoro l'idea di vedere un numero con prefisso 555 mi farebbe davvero uscire di testa, specialmente in un film come I guardiani del destino. Quindi ho chiesto ai produttori di fornirmi un numero reale e loro mi hanno spedito al dipartimento di sdoganamento della Universal dove sono riuscito ad ottenere quello che stavo cercando." Ha concluso il regista americano.