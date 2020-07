I Goonies tornano in TV stasera su Italia 1, alle 21:30, per regalare ancora una volta al pubblico l'avventura di un cult senza tempo, diretto nel 1985 da Richard Donner, su sceneggiatura di Chris Columbus e soggetto di Steven Spielberg.

Frutto dell'immaginazione di Steven Spielberg, I Goonies racconta di una banda di piccoli eroi lanciata in un'avventurosa ricerca ricca di imprevisti che superano la più fervida immaginazione. Seguendo una misteriosa mappa del tesoro fino a giungere in uno spettacolare regno sotterraneo pieno di passaggi tortuosi, trappole esplosive e vecchie navi pirata colme di dobloni d'oro, i ragazzi cercano di sfuggire a una famiglia di goffi e cattivi soggetti e a un mostro gentile con una faccia tale da far intenerire solo sua madre.

I Goonies, la maschera di Sloth venduta su Amazon è da ridere: che faccia di cu..

Sul set de I Goonies: Jeff Cohen, Sean Astin, Corey Feldman e Jonathan Ke Quan

Un'avventura per tutta la famiglia, dall'inizio alla fine delle innumerevoli peripezie, I Goonies sono un vero e proprio tesoro per ricchezza di azione mozzafiato, suspense e spettacolari effetti speciali. Un fenomeno di culto per la generazione degli anni '80 e per le successive, visti non solo i vari videogiochi che ne sono stati tratti, ma anche e soprattutto le innumerevoli citazioni con cui è stato omaggiato da cinema e tv nel corso dei suoi primi 35 anni.