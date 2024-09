I Goonies: sequel in arrivo? Ecco cosa c'è di vero

Periodicamente si torna a parlare di un sequel de I Goonies, film di culto degli anni '80 diretto da Richard Donner. In più occasioni il cast del film ha espresso perplessità sull'ipotesi, soprattutto dopo il decesso del regista avvenuto nel 2021. Eppure adesso l'arrivo di un sequel non sarebbe più un tabù.

Secondo il Sun, il seguito del classico film d'avventura degli anni '80 avrebbe "finalmente ricevuto il via libera. Il piano è di iniziare a sviluppare le idee per il sequel la prossima estate, con una possibile data di uscita nel 2026 o 2027. È probabile che le star principali facciano ritorno, ma le possibilità per il sequel sono infinite."

"Siamo solo agli inizi, ma il mercato dell'adventure movie giovanile è più vivo che mai, quindi vogliono trarre vantaggio da questo" ha dichiarato la fonte al Sun.

Il mitico Sloth

Chi potrebbe fare ritorno?

Gran parte del cast originale de I Goonies è giovane e in attività, a partire dalla star Josh Brolin (Brandon), passando per Sean Astin (Mikey), Ke Huy Quan (Data), Corey Feldman (Mouth), Jeff Cohen (Chunk), Martha Plimpton (Stef) e Kerri Green (Andy).

Tra i defunti John Matuszak (Sloth), Anne Ramsey (Mama Fratelli), Mary Ellen Trainor (Mrs. Walsh), Keith Walker (Mr. Walsh) e Lupe Ontiveros (Rosalita), perciò i loro personaggi non faranno ritorno se non con un recasting.

L'unico a commentare apertamente l'ipotesi di un sequel finora è stato Corey Feldman il quale sosterrebbe che la notizia sia "una bufala".

"Goonies 2 accadrà? Tutti se lo chiedono" ha scritto su X il 10 settembre. "Posso dirvi ufficialmente che è no al 100%. Non ho nessuna informazione su un sequel in lavorazione."

Prima della morte di Richard Donner, a parlare del sequel era stato lo sceneggiatore Chris Columbus rivelando a Empire: "Richard Donner mi ha chiamato e mi ha detto, Sai cosa dovremmo fare? Dovremmo andare sulla mia barca, fumare erba per tre giorni e farci venire un'idea per Goonies 2? Ho risposto, 'Prima di tutto non fumo erba. Ma forse potremmo andare sulla barba a bere un paio di drink e starcene lì'. Non è mai successo e lo rimpiango. Darei tutto per poterlo fare adesso".