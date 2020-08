I Goonies: le origini di Willy l'Orbo, la sua storia e il suo vero nome

Nella sceneggiatura de I Goonies c'è una sezione in cui si parla delle origini, la storia e il vero nome di uno dei personaggi più celebri del film, Willy l'Orbo.

Una lunga sezione della sceneggiatura de I Goonies è dedicata alla vita e ai retroscena su Willy l'Orbo, questa parte della storia è raccontata da Francis Fratelli, nella scena in cui i Fratellis prendono il doblone da Chunk. La vera storia del personaggio ovviamente è stata omessa dal film.

I Goonies: Corey Feldman, Jonathan Ke Quan e Sean Astin in una scena

Willy l'Orbo, il cui vero nome in realtà era William B. Pordobel, è stato un celebre e talentoso buffone di corte per molti anni prima di diventare un ingegnoso pirata, quando fu bandito da cinque corti spagnole per le sue battute formò una banda di pirati e salpò senza pensarci due volte.

William e la sua banda di pirati saccheggiarono centinaia di navi del re e accumularono un tesoro del valore di milioni e milioni di sterline britanniche. Ma la nave di Willy, "The Inferno", fu attaccata da tre delle navi del re e Willy guidò la sua nave in una caverna sotterranea nascosta ed in seguito fu bloccato all'interno dal fuoco dei cannoni dagli inglesi.

I Goonies, chi era John Matuszak, lo Sloth del film: la sua tragica fine

Willy e i suoi uomini trasscorsero un paio d'anni cercando di riparare la nave e costruirono grotte sotterranee con strane trappole esplosive per proteggere il tesoro. Uno degli uomini di Willy fuggì per raccontare l'incredibile storia del suo capitano che da allora è diventata una leggenda.