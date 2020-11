I Goonies: in arrivo la reunion per beneficenza

I Goonies: una scena del film

Alcuni attori del film di culto I Goonies parteciperanno a un evento speciale online per beneficenza il 5 dicembre. Come riportato dal sito ComicBook.com, si tratta di un'iniziativa per raccogliere fondi per l'associazione No Kid Hungry, e per chi non fosse in grado di donare ci sarà comunque la possibilità di contribuire un minimo poiché la diretta streaming sarà monetizzata. Al momento è confermata la partecipazione del seguenti membri del cast: Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Robert Davi, Corey Feldman, Kerri Green Joe Pantoliano, Martha Plimpton e Jonathan Ke Quan. L'iniziativa è sostenuta da Share Your Strength, che collabora con No Kid Hungry per sovrastare gli effetti della pandemia sulla condizione dei bambini in America.

I Goonies: 5 cose che (forse) non sapete sul film di Richard Donner

I Goonies: Sean Astin, Corey Feldman, Josh Brolin e Kerri Green in una scena

È la seconda volta quest'anno che il cast de I Goonies si riunisce, dopo aver partecipato alla web series Reunited Apart di Josh Gad che, per ammazzare il tempo durante il primo lockdown, invitava cast e troupe di film famosi a partecipare a rimpatriate via Zoom, anche queste per beneficenza (gli altri lungometraggi coinvolti nel progetto erano Ritorno al futuro, Splash, una sirena a Manhattan, Ghostbusters - Acchiappafantasmi, Una pazza giornata di vacanza e - l'unico del gruppo a non essere uscito negli anni Ottanta - la trilogia de Il signore degli anelli).

In tale occasione si è anche parlato del fantomatico sequel, argomento sul quale il regista Richard Donner, lo sceneggiatore Chris Columbus e il produttore Steven Spielberg tornano con una certa regolarità, in attesa di un'idea che i tre considerino sufficientemente valida. Nell'attesa, è stata approvata una serie televisiva che andrà in onda su Fox negli Stati Uniti e che ruoterà attorno al tentativo, da parte di alcuni studenti di cinema, di ricreare l'intero film inquadratura per inquadratura. Donner sarà tra i produttori della serie insieme alla moglie Lauren Shuler Donner, nota soprattutto per aver dato i natali al franchise cinematografico degli X-Men.