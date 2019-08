I Goonies 2: un sequel scritto, ma mai realizzato?

Lo script per il film I Goonies 2 sembra sia stato scritto, ma il progetto potrebbe non essere mai realizzato.

I Goonies 2 è stato scritto da Cory Feldman e Sean Astin, ma il film non è stato realizzato e probabilmente non verrà mai prodotto.

Il sequel del film cult diretto da Richard Donner è da tempo al centro delle voci riguardanti una potenziale continuazione della storia, ma fino a questo momento non c'è mai stato nulla di concreto.

Corey Feldman, in una recente intervista rilasciata a Us Magazine, ha parlato del possibile sequel del cult I Goonies dichiarando: "Io e Sean Astin abbiamo scritto un pitch, un trattamento di circa 10 pagine che abbiamo proposto al regista Richard Donner e a dei rappresentanti dello sceneggiatore Chris Columbus e di Steven Spielberg. Abbiamo presentato l'idea e Donner l'ha adorata, ma ha detto che era troppo costosa".

L'attore non ha voluto rivelare i dettagli relativi a quanto avevano ideato per una possibile continuazione della storia raccontata in I Goonies. Sean Astin, che aveva collaborato con lui, aveva già spiegato di essere convinto che il sequel non verrà mai realizzato.

Le due star sostengono da molti anni il potenziale progetto, tuttavia la decisione che ha preso Richard Donner sembra essere definitiva, almeno per ora.

Non è però da escludere che in futuro emergano nuove possibilità o idee per realizzare I Goonies 2.

