I Goonies 2, "Il sequel si farà" dice uno sceneggiatore: ma sarà davvero così?

Continuano i rumor su I Goonies 2, il desiderato sequel del film dell'85 diretto da Richard Donner. Adesso, stando a quanto affermato su Twitter dallo sceneggiatore Adam F. Goldberg, sarebbe solo una questione di tempo prima che questo venga realizzato.

L'ideatore delle serie tv Breaking In, I Goldberg e Schooled, Adam F. Goldberg, ha infatti condiviso su Twitter quella che sarebbe la sua sceneggiatura per un sequel del cult diretto da Richard Donner e scritto da Chris Columbus, assicurando tutti che il film prenderà presto vita.

I rival @joshgad as ultimate fan of #TheGoonies. For the last 9 years I’ve been secretly writing PART 2 for fun. It’s my masterpiece. I even had a big meeting scheduled with Richard Donner… canceled 'cause of the lockdown! THE GOONIES 2 WILL happen when life resumes. Promise!!! pic.twitter.com/sBxgaDHjg0 — Adam F. Goldberg (@adamfgoldberg) April 27, 2020

"Faccio concorrenza a @joshgad come più grande fan de I Goonies. Per gli ultimi 9 anni ho scritto segretamente la sceneggiatura per un sequel, così, per divertimento. È il mio capolavoro. Avevo persino in programma un meeting con Richard Donner, che però è stato cancellato per via del lockdown! I Goonies 2 si farà una volta passata l'emergenza. Ve lo prometto!!!" ha scritto Goldberg, allegando la foto del copione del film, che avrebbe come titolo The Goonies II: Never Say Die. Nei commenti al post, Goldberg insiste sul fatto che non si tratti di uno scherzo, e che una volta mostrato a Donner potrà fornire nuovi dettagli.

Di recente, il cast de I Goonies si è ritrovato su Zoom per una reunion virtuale, e le voci di un eventuale sequel hanno ricominciato a girare imperterrite.

Steven Spielberg ha poi rivelato in un'intervista che dei possibili piani per un nuovo film vengono proposti "almeno una volta ogni due anni".

"Chris, Dick e io, assieme a Lauren Shuler Donner, abbiamo avuto diverse conversazioni al riguardo. Praticamente ogni due anni iniziamo a proporre nuove idee, ma non si concretizzano mai" ha raccontato il celebre produttore "Il problema è che l'asticella per questo genere è davvero troppo alta, non credo che abbiamo avuto successo nel trovare un'idea che possa essere migliore de I Goonies che abbiamo realizzato negli anni '80".

Vedremo allora come si evolverà la vicenda, e se l'idea di Goldberg per i Goonies 2 riuscirà davvero a cambiare le carte in tavola.