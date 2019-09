I fratelli Russo svelano i personaggi Marvel che vorrebbero portare nei cinema

I fratelli Russo hanno rivelato che potrebbero ritornare a dirigere un film Marvel nel caso in cui avessero la possibilità di portare sul grande schermo le avventure degli X-Men o dei Fantastici Quattro.

I due filmmaker, durante una recente intervista, hanno parlato dei personaggi dei fumetti che amano e di cui vorrebbero occuparsi.

Joe Russo, interpellato da SYFY, ha spiegato: "Sono cresciuto leggendo le storie degli X-Men di John Byrne. Ben Grimm era uno dei miei personaggi preferiti quando ero giovane, la Cosa. E ora i Fantastici Quattro fanno parte dei personaggi a disposizione della Marvel. C'è molto a disposizione".

Il regista ha aggiunto: "Silver Surfer è un personaggio meraviglioso e sarebbe davvero divertente realizzare qualcosa nello spazio. Quindi ci sono molte cose che potrebbero attirarci verso un nuovo cinecomic".

I due registi, inoltre, sarebbero interessati a sviluppare una storia che comprenda più di un film come accaduto con i lungometraggi che hanno portato agli eventi raccontati in Avengers: Endgame: "Siamo attirati dalla possibilità di raccontare delle storie di quella portata, con quell'ambizione legata agli anni necessari per sviluppare e concludere la narrazione".

Kevin Feige, a capo della Marvel, ha già confermato che nella Fase 5 del Marvel Cinematic Universe potrebbero tornare in scena i mutanti e proprio i Fantastici Quattro, quindi i sogni dei fratelli Russo potrebbero presto diventare realtà.