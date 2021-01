Arrivano anche in prima serata i film erotici stasera in TV dove, accanto alla statuaria Edwige Fenech, c'è anche un'insolita Juliette Binoche.

Venerdì è sempre giorno interessante per gli appassionati di film erotici e anche stasera in TV la proposta delle reti sul versante "per adulti" è più che mai variegata. Dalle commedie sexy fino all'erotismo d'autore, scopriamo dove e a che ora spiare due bellissime come Edwige Fenech e Juliette Binoche.

L'insegnante va in collegio, Cine34 ore 21:00

Nel tentativo di sfuggire ai sequestri di persona un ricco industriale del Nord, Riccardo Bolzoni (Renzo Montagnani), si trasferisce con la famiglia a Martina Franca, in Puglia, dove continua a frequentare l'amante e tenta, al tempo stesso, di sedurre l'avvenente Monica Sebastiani (Edwige Fenech), insegnante d'inglese di suo figlio Carlo...

Il danno, Cielo alle 21:15

La locandina di Il danno

Film drammatico/ erotico diretto da Louis Malle nel 1992 e tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice irlandese Josephine Hart. Protagonisti assoluti del turbine di passione e morte sono Jeremy Irons e una giovane Juliette Binoche. Stephen Fleming (Jeremy Irons), un cinquantenne conservatore inglese, sottosegretario nel governo di sua maestà ha una quieta e gradevole moglie, Ingrid (interpretata da Miranda Richardson), un figlio giornalista, Martyn (Rupert Graves), e una splendida casa. Nella vita perfetta della famiglia Fleming arriva però Anna Barton, la giovane fidanzata di Martyn, e Stephen non riuscirà a trattenere l'attrazione che capisce subito di provare per lei...

L'insegnante, Cine34 alle 23:00

La locandina di L'insegnante

Franco Mottola, figlio dell'onorevole siciliano Fefè Mottola, rischia di essere bocciato a scuola. Potrebbe suo padre abbandonarlo proprio in un momento così difficile? Assolutamente no, ecco perchè ingaggia una bella e giovane insegnante, Giovanna (Edwige Fenech) per dargli ripetizioni.

Franco, alla sua età, vorrebbe solo sfogare le proprie pulsioni sessuali così non gli par vero di trovare in casa, e tutta per sè, un'insegnante tanto seducente da cui si lascia, naturalmente, affascinare. Ma convincerla a concedergli più delle lezioni non è semplice, così il furbetto escogita un piano: si fingerà gay e chiederà alla bella prof di aiutarlo a "fare chiarezza" nei suoi gusti sessuali.