Arrivano in prima e in seconda serata i film erotici stasera in TV, dove a far compagnia al pubblico ci sono La bella Antonia, prima Monica e poi Dimonia e Avere vent'anni.

Per gli ammiratori dei film erotici la prima e la seconda serata di due canali nascondono, stasera in TV, interessanti sorprese: non solo su Cine34 torna Edwige Fenech, su Cielo c'è il controverso Avere vent'anni.

La bella Antonia, prima Monica e poi Dimonia, su Cine34 alle 21:11

Torna Edwige Fenech, stasera su Cine34, nei panni, sempre molto pochi, della protagonista de La bella Antonia, prima Monica e poi Dimonia, commedia sexy diretta nel 1972 da Mariano Laurenti.

Il pittore Claudio Fornaci ama l'amore: aiuta due innamorati, Antonia e Folco, la cui storia d'amore è ostacolata dalla rispettive famiglie, ma allo stesso tempo non resiste al fascino delle belle donne...

Avere vent'anni, su Cielo alle 00:10

Tina e Lia sono due girovaghe che vivono la propria vita con estrema disinvoltura, nei comportamenti e nei costumi sessuali. Giunte a Roma, le ragazze finiscono per trovare alloggio presso una comune gestita da uno strano individuo detto Il nazariota, dove intrecciano relazioni erotico-sentimentali con gli altri ospiti, mentre si guadagnano da vivere vendendo enciclopedie e facende le artiste da strada. Ma dietro l'angolo è in agguato una brutta sopresa...

Il finale violentissimo, ma non soltanto, causo molti problemi con la censura ad Avere vent'anni, il film più controverso della carriera di Fernando Di Leo, che scelse due "dive" del genere, Gloria Guida e Lilli Carati, come sue protagoniste.