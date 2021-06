I Fatti Vostri: Giancarlo Magalli lascia la conduzione, Anna Falchi al suo posto

Giancarlo Magalli lascia la guida de I Fatti Vostri: l'indiscrezione, lanciata da TvBlog, è stata confermata dallo storico conduttore del programma durante un'intervista a FqMagazine.

Dopo anni Giancarlo Magalli ha detto addio a I Fatti Vostri, nell'ultima puntata del programma il conduttore romano ha ufficializzato il suo addio nel momento in cui ha salutato il pubblico. Magalli ha passato il testimone al suo successore dicendo "Grazie a voi, pubblico de I Fatti Vostri, per l'anno più difficile della nostra vita. Vi abbiamo tenuto compagnia, ci avete tenuto compagnia. A settembre bussate, qualcuno vi aprirà. In questa piazza a settembre qualcuno a darvi il bentrovato ci sarà".

Quel qualcuno che aprirà la porta agli spettatori del programma di Rai2 sarà Anna Falchi, le indiscrezioni sono state confermate indirettamente da Magalli durante un'intervista a FqMagazine, su di lei il conduttore ha detto "non dovete chiedere a me, ma a chi l'ha scelta". La conduzione del programma sarà corale, la Falchi sarà affiancata da Salvo Sottile, che nell'edizione di quest'anno ha curato una rubrica bisettimanale in difesa dei consumatori e uno spazio quotidiano dedicato all'informazione.

Nella stessa intervista Magalli, riferendosi a Sottile, ha dichiarato: "Mi ha detto che non avrebbe voluto fare I Fatti Vostri ma di voler fare altro, forse non ha trovato. Va bene, anzi un giornalista ci vuole".

Accanto a loro ci sarà anche l'archeologo e conduttore Umberto Broccoli, presente anche nella stagione appena finita. Anche su di lui Giancarlo Magalli ha una 'buona' parola: "Lui è soprattutto entusiasta di se stesso, è uno che starebbe in televisione dalla mattina alla sera e spesso ci sta perché oltre a I Fatti Vostri fa altri programmi".

A I Fatti Vostri non ritornerà Samantha Togni, nei giorni scorsi ha ringraziato Magalli per averla aiutata a crescere professionalmente, ma nello stesso tempo ha detto di considerare terminata la sua esperienza nel programma.

Giancarlo Magalli nella stagione televisiva 2021/2022 resterà su RAI 2 ma cambierà fascia oraria, il conduttore occuperà quella delle 17:00 con un nuovo programma, un gioco a premi la cui partenza, per il momento, è prevista a novembre.

Anna Falchi dal prossimo 3 luglio condurrà su Rai1 il programma 'Uno Weekend', dove sarà affiancata da Beppe Convertini. La trasmissione andrà in onda il sabato dalle ore 8:30 alle ore 10:30 e la domenica dalle ore 8:20 alle ore 9:30.