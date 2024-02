I Fantastici Quattro: l'interprete di Doctor Doom chiede l'uscita del film cancellato 30 anni fa

Mentre i Marvel Studios si preparano per l'imminente reboot dei Fantastici Quattro, l'appello per l'uscita del primo film sul gruppo di supereroi del 1994 risuona tra i fan. Joseph Culp, che ha interpretato il Dottor Doom nell'inedito titolo del 1994 I Fantastici Quattro, ha espresso il desiderio che il film venga finalmente svelato al pubblico, quasi tre decenni dopo la data d'uscita prevista.

L'appello è arrivato in risposta a un video condiviso su X dall'utente @GodzillaMendoza, che approfondisce la storia tumultuosa del film. Culp ha espresso il suo apprezzamento per il video, definendolo una "meravigliosa esposizione" e suggerendo che è giunto il momento di rivelare "la verità sul film" nel 30° anniversario della data di uscita originale, il 31 maggio.

Culp ha scritto: "È fantastico. Grazie mille per aver realizzato questo meraviglioso reportage sui primi Fantastici Quattro! Il tuo punto di vista è perfetto ed è molto apprezzato. Nel 30° anniversario la verità deve essere detta e il film deve essere distribuito. Al futuro, amico mio. Tuo, Dottor Doom".

La storia del film cancellato

La storia de I Fantastici Quattro del 1994 è ricca di intrighi e speculazioni. Il film, prodotto da Bernd Eichinger con un modesto budget di 1 milione di dollari, sarebbe stato creato per mantenere i diritti della squadra di supereroi. Nonostante le risorse limitate, il cast si attivò per promuovere il film, organizzando eventi e assumendo persino un pubblicitario di tasca propria. Un ordine di cessazione delle attività da parte dei produttori interruppe bruscamente i loro sforzi e la notizia che il film non sarebbe stato distribuito venne comunicata al regista Oley Sassone.

La trama si è infittita quando Stan Lee, co-creatore dei Fantastici Quattro, ha affermato nel 2005 che il film non è mai stato destinato al pubblico. Secondo Lee, la produzione era solo un mezzo per Eichinger per mantenere il controllo sui diritti dei personaggi. Eichinger, tuttavia, ha contestato questa affermazione.

La saga prese un'altra piega quando Avi Arad, fondatore dei Marvel Studios, venne a conoscenza dell'esistenza del film. Preoccupato che la produzione a basso costo potesse danneggiare la reputazione della squadra di supereroi, Arad acquistò i diritti per una somma considerevole e, a quanto pare, ne ordinò la distruzione. Nonostante ciò, alcune copie della pellicola sono state diffuse online, permettendo ai fan di dare un'occhiata a questo enigmatico capitolo della storia della Marvel.

Il cast del film cancellato comprendeva Alex Hyde-White nel ruolo di Reed Richards, Rebecca Staab in quello di Sue Storm, Jay Underwood in quello di Johnny Storm e Michael Bailey Smith in quello di Ben Grimm, con Joseph Culp nel ruolo dell'iconico cattivo, il Dottor Destino.