I Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe: l'uscita fissata per il 2022?

Secondo un rumor comparso su Reddit, l'uscita del primo film Marvel dedicato ai Fantastici 4 sarebbe fissata per il 2022.

Le anticipazioni pubblicate su Reddit dall'utente 4chan contengono un importante aggiornamento sull'ingresso dei Fantastici 4 nell'MCu. Anche se Kevin Feige, per il momento, mantiene il riserbo, il lungometraggio sarebbe già in preparazione e sarebbe una delle uscite annunciate nel 2022.

Per il 2022 Marvel ha annunciato tre progetti che usciranno il 18 febbraio, 6 maggio e 29 luglio. Difficile indovinare quale delle tre date sarà riservata al film sui Fantastici 4 (anche se lo stesso rumor suggerisce che lo slot del 29 luglio sarà occupato da Guardians of the Galaxy Vol. 3), ma il sito MCU Cosmic ha anticipato che il progetto, per i Marvel Studios, è una "priorità".

Finora sappiamo che il film dovrebbe essere ambientato negli anni '60 e che potrebbe vedere coinvolto il regista di Ant-Man Peyton Reed. Secondo The GWW ci sarebbe, infatti, un regista che già fa parte della famiglia Marvel coinvolto nel progetto. Nel 2018 Peyton Reed aveva rivelato i suoi progetti per un possibile film sui Fantastici 4 anticipando proprio l'ambientazione anni '60. Restiamo in attesa di conferme per sapere se sarà proprio lui a dirigere il ritorno al cinema dei Fantastici 4.

I Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe: Kevin Feige accenna al film in lavorazione