I Fantastici 4, Gene Simmons dei Kiss voleva interpretare La Cosa: ecco quale fu la risposta di Stan Lee

Ce lo vedreste Gene Simmons dei Kiss nei panni di Ben Grimm a.k.a. La Cosa de I Fantastici 4? Stan Lee mica tanto... Eppure, il bassista della celebre band gli aveva anche scritto una lettera in cui chiedeva di essere considerato per il ruolo.

Tanto tempo fa, quando ancora non era arrivato il momento di Michael Chicklis o di Jamie Bell di interpretare uno dei membri dei Fantastici 4, ma anzi molto prima di allora (si parla qui degli anni '80), un altro progetto cinematografico dedicato alla prima famiglia di supereroi Marvel avrebbe dovuto prendere piede... E all'epoca un volto noto del mondo della musica voleva esserne assolutamente parte.

Quando Gene Simmons voleva essere La Cosa

Ai microfoni di Comicbook, il bassista dei Kiss Gene Simmons, al secolo Chaim Weitz, ha raccontato di quando chiese a Stan Lee di poter interpretare Ben Grimm/La Cosa in un film de I Fantastici 4. E Stan Lee rispose.

"Mi disse di no" ha rivelato "Mi chiamò, mi disse la cosa più politically correct possibile, ovvero 'Il film è nei piani. Terremo a mente la tua proposta. Siamo molto felici'".

Ovviamente poi si è tradotto tutto in un nulla di fatto, ma Simmons aveva già in passato condiviso il contenuto della lettera ai piani alti Marvel.

" Caro Stan, tutti mi stanno parlando di un progetto cinematografico sui Fantastici 4. Per farla breve, vorrei essereLa Cosa" scriveva ai tempi, allegando anche del materiale audiovisivo "Ecco alcune scene da KISS - Attack Of The Phantom, una co-produzione per la televisione e una pellicola Avco Embassy".

"Ad ogni modo" continuava poi "Buona fortuna con il film. Sono stato un fan dall'inizio, e lo sono ancora. Vi auguro il meglio, Gene Simmons".

I nuovi Fantastici Quattro

Ciò che non è stato, tuttavia, rimane nel passato. Ma cosa ne pensa Simmons del nuovo film dei Fantastici 4? Scriverà a Kevin Feige come fece con Stan Lee?

"Non hanno abbastanza soldi!" è stata la sua risposta alla domanda di Comicbook, non senza farsi una risata.

Il cast di Fantastic Four, il film dei Marvel Studios diretto da Matt Shakman, è ancora tutto da scoprire, e siamo in attesa di un annuncio in tal senso.

Dopotutto, l'uscita del film è programmata per il 2025, e dovranno pur iniziare le riprese, prima o poi (sciopero degli sceneggiatori permettendo).

Una cosa, comunque sembra certa: nemmeno questa volta Gene Simmons sarà La Cosa.