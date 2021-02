I due superpiedi quasi piatti: stasera su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Continuano gli appuntamenti con Bud Spencer e Terence Hill stasera su Rete 4 con I due superpiedi quasi piatti, in onda alle 21:22, commedia poliziesca del 1977 ormai diventata un cult.

La locandina di I due superpiedi quasi piatti

Nella Miami di fine anni '70 Wilbur e Matt, due disoccupati, si incontrano per caso e decidono di tentare una rapina per mettere da parte un po' di soldi. Il colpo, però, fallisce per via di un indirizzo sbagliato che li porta dritti dritti in una stazione di polizia, dove le circostanze li costringono all'arruolamento.

Dovrebbero farsi cacciare ma col tempo, e nonostante il brusco capitano Mcbride, diventano i due migliori "piedipiatti", ora alle prese con un misterioso omicidio collegato a strani traffici.

Nono film della coppia comica formata da Bud Spencer e Terence Hill, I due superpiedi quasi piatti è una creazione di E.B. Clucher, nome americano che però nasconde l'identità, italianissima, di Enzo Barboni, lo stesso artefice di successi come Lo chiamavano Trinità (e annessi sequel) o Anche gli angeli mangiano fagioli.

Arrivato nelle sale italiane nella primavera del '77, il film fu il secondo maggiore incasso della stagione, dopo King Kong.