I due superpiedi quasi piatti: dove è stato girato il film di Bud Spencer e Terence Hill?

Contrariamente a ciò che comunemente si crede I due superpiedi quasi piatti, un film del 1977 di E.B. Clucher, il nono dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill, fu girato quasi interamente a Miami.

Tra le sequenze girate nella più famosa città della Florida possiamo ricordare quella del primo incontro tra Wilbur e Matt, ripresa al molo del porto cittadino, e lo scontro tra la banda di Geronimo e i due poliziotti, che invece fu filmato all'interno del Miami Orange Bowl.

La locandina di I due superpiedi quasi piatti

Solo due sequenze dell'intera pellicola furono girate in Italia: quella all'interno della villa della "Contessa Galina", nella realtà una residenza romana dell'Olgiata e la rissa finale che ha luogo nella sala da bowling, ripresa in una celebre sala da bowling di Milano.

In un'intervista del 2003 Bud Spencer rivelò che mentre lui e Hill stavano girando una scena con indosso autentiche divise della polizia americana, lasciarono accesa la radio della polizia e sentirono che le forze dell'ordine stavano cercando due falsi agenti che giravano indisturbati per Miami con un'auto della polizia.

I due capirono immediatamente che si trattava di loro, così uscirono dall'auto con le mani alzate prima che arrivassero le vere pattuglie per paura di essere uccisi a sangue freddo. Questo accadde perché la polizia di Miami aveva dato il consenso alla produzione per girare ma non aveva informato gli agenti in servizio.