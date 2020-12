I delitti del Barlume 8: il trailer e la data di uscita dei nuovi episodi

Con la pubblicazione del trailer, SKY ha dato anche un'altra buona su I delitti del Barlume 8: la data di uscita dei nuovi episodi. L'11 e il 18 gennaio 2021 infatti saranno disponibili le due nuove puntate della serie con Filippo Timi, sempre amatissima dal pubblico.

I delitti del BarLume: una foto di scena

Anche quest'anno due casi scuotono la quotidianità dell'immaginaria cittadina di Pineta (come sempre ambientata a Marciana Marina, sull'Isola d'Elba), chiamata a fare i conti con la pandemia che condizionerà la vita di tutti i suoi abitanti. I due nuovi capitoli, Mare forza quattro e Tana liberi tutti, sempre ispirati al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore, sono scritti da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi.

I delitti del BarLume: una foto di scena della stagione 8

Confermata nuovamente la regia di Roan Johnson, così come gli storici personaggi che hanno reso famosa I delitti del BarLume: Filippo Timi veste ancora i panni di Massimo Viviani, Lucia Mascino quelli del Commissario Fusco, Enrica Guidi è la Tizi, mentre Stefano Fresi e Corrado Guzzanti sono ancora una volta Beppe Battaglia e Paolo Pasquali.

Sempre insieme, anche se questa volta con l'ausilio della tecnologia, il "quartetto uretra", capitanato da Alessandro Benvenuti (Emo), insieme ad Atos Davini(Pilade) Marcello Marziali (Gino) e Massimo Paganelli (Aldo).

I delitti del BarLume: un'immagine della serie

Le due storie de I delitti del Barlume 8 - "Mare forza quattro" e "Tana liberi tutti" - saranno in prima TV lunedì 11 e 18 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema e disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV