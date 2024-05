I dannati: il trailer del film di Roberto Minervini sulla Guerra Civile americana in concorso a Cannes 2024

Lucky Red ha diffuso il trailer de I dannati, film di finzione di Roberto Minervin in concorso nella sezione Un Certain Regard al prossimo Festival di Cannes. Dalle prime immagini si può immediatamente apprezzare lo stile asciutto e documentaristico** del regista applicato a una tematica a sfondo storico.

I dannati è infatti ambientato durante la Guerra di Secessione, "un momento storico - spiega Minervini, originario delle Marche, ma residente da molti anni negli Stati Uniti - in cui affonda le radici l'America di questi anni, la grande divisione tra Nord e Sud, la statalizzazione del cristianesimo, e una sorta di prototipo di mascolinità tossica".

Di cosa parla I dannati?

Inverno 1862. Nel pieno della guerra di Secessione, una compagnia di volontari dell'esercito degli Stati Uniti viene inviata a presidiare le terre inesplorate dell'Ovest. La missione travolge un pugno di uomini in armi, svelando loro il senso ultimo del proprio viaggio verso la frontiera.

"Dopo molti film nati in quello spazio ibrido che è il 'documentario di creazione', I Dannati rappresenta per me una sfida nuova: un film di finzione, storico, in costume, senza sacrificare il realismo, l'immediatezza e l'intimità dei miei lavori precedenti. Spero che I Dannati al Festival di Cannes possa essere una sorpresa come lo è stato per noi che lo abbiamo realizzato" ha dichiarato Roberto Minervini.