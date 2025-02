I colori dell'anima - The Colors Within, clip esclusiva dell'anime al cinema dal 24 al 26 febbraio 24 febbraio

Solo per tre giorni arriva in sala I colori dell'anima - The Colors Within, l'atteso anime distribuito da Anime Factory, che vi anticipiamo in una clip esclusiva.

Arriva nei cinema dal 24 al 26 febbraio nei cinema con Anime Factory l'atteso anime I colori dell'anima - The Colors Within, evento speciale che permetterà anche al pubblico italiano di godere della visione della pellicola realizzata da un team d'eccezione. L'anime nasce, infatti, dalle mani sapienti della pluripremiata regista Naoko Yamada, autrice di capolavori come L_a forma della voce_, Liz e l'uccellino azzurro e The Heike Story, che torna nuovamente a collaborare con il prestigioso studio d'animazione Science SARU.

Una clip esclusiva che quest'oggi vi offre Movieplayer.it anticipa le atmosfere dell'anime, offrendoci un primo sguardo ai personaggi del film.

Di cosa parla I colori dell'anima - The Colors Within

I colori dell'anima - The Colors Within: i tre protagonisti

Protagonista della storia è Totsuko, studentessa delle superiori con la capacità di vedere i "colori" degli altri. I colori della gioia, dell'eccitazione e della serenità, oltre al suo colore preferito. Kimi, una compagna di classe della sua scuola, emana il colore più bello di tutti. Anche se non suona uno strumento, Totsuko forma una band con Kimi e Rui, placido studente appassionato di musica che incontra in una libreria di libri usati in periferia. Mentre i tre giovani provano in una vecchia chiesa su un'isola remota, la musica li unisce, formando amicizie e creando legami. Riusciranno a scoprire i loro veri "colori"?

Parlando della genesi del film, Naoko Yamada ha spiegato a GKIDS: "Volevo creare qualcosa che stimolasse l'immaginazione delle persone che guardavano sfruttando appieno le qualità speciali dell'animazione, un mezzo costruito da molteplici elementi: movimento, colore, suono, parola e tempo. Ho fatto del suono e del colore i pilastri del progetto e ho cercato di creare un film che permettesse allo spettatore di godere dell'esperienza sensoriale, insieme al ritmo dell'animazione".