I Cesaroni, Antonello Fassari conferma il ritorno: le riprese della stagione 7 a giugno

Antonello Fassari ha confermato che inizieranno in estate le riprese de I Cesaroni 7, nuova stagione della fiction andata in onda dal 2006 al 2014.

I Cesaroni torneranno in TV con la stagione 7. La conferma è arrivata dall'intervista di Antonello Fassari a La Repubblica. Se Claudio Amendola e la produzione avevano disseminato indizi, l'interprete del burbero Cesare ha dato la notizia che tanti fan aspettavano da tempo.

Le riprese de I Cesaroni 7 cominceranno a giugno a Roma, nel quartiere della Garbatella, diventato famoso in tutta la penisola proprio grazie alla serie tv andata in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014.

Tempo fa, come si diceva, era stato Claudio Amendola, durante un'intervista a Verissimo, a ipotizzare un ritorno de I Cesaroni. Alle sue parole aveva fatto eco la produttrice Verdiana Bixio di Publispei: "La nostra mission è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte. Se ci sarà, si farà".

Ancora troppo presto, naturalmente, per parlare della messa in onda, anche se, con l'inizio delle riprese previsto per giugno, si può ipotizzare un ritorno de I Cesaroni già dall'autunno del 2025.

Altrettanto difficile, poi, stabilire chi tornerà e chi no nel cast. Se dovrebbe essere certa la presenza di Claudio Amendola (Giulio Cesaroni), Antonello Fassari (Cesare Cesaroni) e Max Tortora (Ezio Masetti), altrettanto certa dovrebbe essere la defezione di Elena Sofia Ricci e di Alessandra Mastronardi. In una recente intervista con Il Corriere della Sera l'attrice di origini napoletane, che deve la grande popolarità proprio al personaggio di Eva Cudicini, ha infatti dichiarato: "I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna".