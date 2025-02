I Cesaroni 7, cominciano le riprese: Niccolò Centioni mostra la foto del primo copione

I Cesaroni 7 è ufficialmente realtà. Sapevamo che ci sarebbe stato il ritorno della famosa famiglia allargata, le voci si sono rincorse per mesi e adesso è arrivata la conferma definitiva. Niccolò Centioni infatti, il Rudy della Garbatella, ha postato sul suo profilo Instagram la foto del copione.

Il post di Niccolò Centioni

Nella foto condivisa da Centioni non vi sono indizi su quello che andremo a vedere; ad accompagnare la foto vi è un brano cantato da Centioni e Matteo Branciamore, il suo fratello televisivo, dal titolo Parole Nuove. Come didascalia invece, Centioni ha scritto "State calmi", sapendo quanto la serie fosse amata. Nella serie Marco e Rudy erano entrambi appassionati di musica, un amore trasmesso dalla mamma: Marco era diventato un musicista affermato, mentre Rudy suonava in un gruppo insieme ad alcuni amici.

I Cesaroni: dove eravamo rimasti

Il cast originale della serie

Basato sulla serie spagnola Los Serranos, I Cesaroni conta sei stagioni, trasmesse tra il 2006 e i 2014. Un po' come tutte le serie di lungo corso e tanti episodi, col passare del tempo ha finito per perdere molti dei personaggi principali e snaturarsi. Ma vediamo come si era conclusa, dato che diverse linee narrative erano rimaste aperte. Giulio scopre di avere una figlia nata da un vecchio amore di gioventù; la mamma della ragazza, Sofia, è tornata a Roma per curarsi e Giulio finisce per innamorarsene.

Intanto Lucia ed Eva vivono ormai a New York, dove andrà anche Alice dopo aver chiuso il suo fidanzamento e mettendo così anche un punto alla sua relazione con Rudy. Non dimentichiamo infatti che dopo la tormentata storia tra Marco ed Eva, gli sceneggiatori avevano utilizzato lo stesso espediente narrativo con i due fratelli minori.

Nel frattempo, Marco è a Londra insieme a Maya e non ha più buoni rapporti con Eva. Intanto Cesare, il fratello di Giulio, scopre che la figlia Matilde, appena 15enne, è incinta. Ezio infine, l'amico fraterno dei Cesaroni, torna a Roma per scusarsi con la moglie Stefania per averla abbandonata.

I Cesaroni: chi ci sarà

I Cesaroni 5: Matteo Branciamore, Federico Russo, Niccolò Centioni, Micol Olivieri e Nina Torresi in una scena

Sappiamo ancora molto poco di questa settima stagione. Per ora sono confermati Claudio Amendola, Antonello Fassari, Max Tortora e Niccolò Centioni, pronti a tornare sul set nei ruoli di Giulio, Cesare, Ezio e Rudy. L'inizio delle riprese era stato annunciato da Claudio Amendola nel salotto di Silvia Toffanin: inizieranno il prossimo 24 febbraio. Insomma: manca davvero poco.