I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya su Netflix, nuovo trailer anche in italiano

I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, grazie al nuovo trailer italiano diffuso da Netflix, non hanno solo una data di debutto confermata, ma hanno anche un cast di doppiatori che non farà certo risparmiare discussioni alla fanbase accanitissima di un classico dell'animazione nipponica.

La nuova clip ci porta sempre più vicini al protagonista del manga creato nel 1985 da Masami Kurumada, Seiya, meglio conosciuto da noi come Pegasus. Dall'incontro con il miliardario Mitsumasa Kido, alla scoperta del proprio cosmo e dei propri poteri, fino al giuramento di fedeltà alla dea Atena e all'incontro con gli altri Cavalieri di Bronzo: Shiryu il Dragone, Shun di Andromeda, Hyoga del Cigno. E naturalmente Ikki di Phoenix, che fa qui il suo esordio come villain momentaneo, prima della "conversione" che conosce chiunque abbia mai sentito anche solo parlare di Saint Seiya.

Oltre al trailer ita è stato naturalmente rilasciato anche il trailer in lingua originale:

Ma è proprio in quello italiano che, almeno per il pubblico di casa nostra, si nasconde l'aspetto fino a questo momento più interessante (certo, dimenticando un attimo il repentino cambio di genere di Shun di Andromeda, già oggetto di feroci critiche): per il suo remake in CGI, Netflix ha scelto dei doppiatori italiani assai noti al pubblico. Nomi come Ivo De Palma e Marco Balzarotti dicono nulla? Sono proprio le voci che hanno doppiato i Cavalieri al loro arrivo in Italia negli anni '90. Non è ancora chiaro chi doppierà Andromeda nella sua versione femminile, ma siamo sicuri che farà già molto discutere la scelta di dare a ragazzini di 13 o 15 anni delle voci molto più mature.

La prima stagione de I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya sarà composta da 12 puntate di circa 30 minuti ciascuna, che ripercorreranno il torneo galattico e la saga dei Cavalieri d'Argento. La serie sarà diretta da Yoshiharu Ashino per Toei Animation, con il supporto dei due designer Terumi Nishii e Takashi Okazaki. La sceneggiatura è opera di Benjamin Townsend, Shannon Eric Denton, Thomas F. Zahler, Joelle Sellner, Travis Donnelly, Thomas Pugsley, Saundra Hall, Shaene Siders e Patrick Rieger.

La trama ufficiale diffusa da Netflix recita: "I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya segue le avventure di giovani guerrieri noti con il nome di "Cavalieri", protettori giurati della reincarnazione della dea greca Atena. Ogni cavaliere indossa una potente armatura protetta dalla costellazione zodiacale che rappresenta e viene chiamato Cavaliere dello Zodiaco. I cavalieri sosterranno la dea Atena nella battaglia contro i potenti che vogliono distruggere l'umanità". La prima stagione de I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya arriverà su Netflix il 19 luglio 2019.