I Cavalieri dello Zodiaco, il nuovo trailer del film live-action regala alcune sequenze inedite

Un nuovo trailer del film I Cavalieri dello Zodiaco regala qualche sequenza inedita del progetto live-action in arrivo a giugno nelle sale.

I Cavalieri dello Zodiaco tornerà sul grande schermo con un film live-action , di cui è stato diffuso un nuovo trailer, in attesa del debutto nelle nelle sale cinematografiche italiane previsto per il 26, 27 e 28 giugno.

Nel video condiviso online una giovane ha una visione e vengono introdotti i due protagonisti, la cui esistenza è legata a una lotta senza tempo e a poteri incredibili. Il destino dei due ragazzi li metterà così a dura prova.

Nel cast del film I Cavalieri dello Zodiaco, oltre a Mackenyu (Pacific Rim: Uprising) che interpreta il protagonista Seiya, Famke Janssen (X-Men), Madison Iseman (Jumanji - Benvenuti nella giungla), Diego Tinoco (Teen Wolf), Mark Dacascos (Il patto dei lupi), Nick Stahl (Sin City) e Sean Bean (Il Signore degli Anelli) nel ruolo di Alman Kiddo, l'uomo che recluterà il protagonista per farlo diventare un cavaliere.

La sinossi ufficiale del lungometraggio anticipa: "Tratto dalla celebre serie animata, I Cavalieri dello Zodiaco porta per la prima volta sul grande schermo la saga di Saint Seiya in live-action. Seiya, interpretato da Mackenyu, è un testardo adolescente di strada che trascorre il suo tempo alla ricerca della sorella rapita e a combattere per ottenere denaro."