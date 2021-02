I Care A Lot, su Prime Video in streaming da oggi

Acclamato dalla critica al debutto al Toronto Film Festival 2020, l'atteso dark comic thriller I Care a Lot, con Rosamund Pike (Gone Girl), Peter Dinklage (Game of Thrones), Eiza González (Baby Driver) e Dianne Wiest (Parenti, amici e tanti guai, Edward mani di forbice), sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 19 febbraio.

Il film è una produzione Black Bear Pictures, scritto e diretto da J Blakeson (The Disappearance of Alice Creed). STXinternational ha acquisito i diritti internazionali sul film, come parte di un accordo di licenza in esclusiva con la Black Bear. I Care a Lot ha raggiunto su Rotten Tomatoes un rating del 93% e si è guadagnato l'attenzione della critica a partire dal suo debutto al Toronto Film Festival 2020, dove Variety lo ha definito un 'thriller elegantemente inquietante'. "I Care a Lot è un'eccellente aggiunta al vasto catalogo di ottimi film di Amazon Prime Video, come Borat: seguito di film cinema, disponibili direttamente e in esclusiva per i clienti Prime" ha detto Brad Beale, Vice President, Worldwide Content Acquisition, Prime Video.

Locandina di I Care a Lot

"Le performance di alto livello di Rosamund Pike, Peter Dinklage e Dianne Wiest porteranno il pubblico di Amazon Prime Video in un divertente viaggio fatto di giochi di potere, vendetta e inganno". Armata di una spietata sicurezza di sé, Marla Grayson (Rosamund Pike) è una tutrice legale di professione affidata dal tribunale a decine di anziani. Tramite metodi loschi ma legali, truffa astutamente i suoi assistiti sottraendo loro i risparmi. È un metodo ormai ben rodato che, insieme alla sua partner d'affari e amante Fran (Eiza González), Marla utilizza con un'efficienza brutale sulla sua ultima preda, Jennifer Peterson (Dianne Wiest), una pensionata benestante senza eredi o famiglia.

Ma quando le due scoprono che Jennifer ha un segreto altrettanto losco e alcune connessioni con uno sfuggente gangster (Peter Dinklage), Marla è costretta ad alzare la posta in gioco, in una partita a cui possono partecipare solo i predatori, e in cui la sfida non sarà affatto leale.