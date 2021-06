I calcianti: da stasera su SKY e NOW il film con Giulia Michelini e Guido Caprino

Stasera su Sky Cinema Collection alle 21:15, e in streaming su NOW, arriva I calcianti, opera prima di Stefano Lorenzi, con Giulia Michelini e Guido Caprino.

A quasi 10 anni dalla sua realizzazione I calcianti arriva in TV, stasera su Sky Cinema Collection alle 21:15 (all'interno della rassegna Sport Movies) e in streaming su NOW. Opera prima del regista toscano Stefano Lorenzi, il film vede tra i suoi protagonisti anche Giulia Michelini e Guido Caprino.

Girato nel 2012 a Firenze, I calcianti è una storia corale che ruota attorno al calcio storico fiorentino focalizzandosi sulle vite private dei calcianti e sulla loro umanità contrapposta alla forza esercitata in campo.

Il film è una coproduzione tra Italia e Russia e vede nel cast, oltre ai già citati Guido Caprino e Giulia Michelini, anche Francesco Scianna, Caterina Murino, Branko Djuric, Alexey Vorobiov, Giacomo Gonnella, Francesca Inaudi, Nadir Caselli, Paolo Hendel, Vauro Senesi, Sergio Albelli, Francesco Arca, Maurizio Lombardi, Paolo Cioni, Guo Long Hong e calcianti veri di tutte le squadre in campo -Verdi, Bianchi, Azzurri, Rossi-.

"È una storia che ormai fa parte del mio passato" spiega Stefano Lorenzi. "Il film, a seguito di alcune vicissitudini produttive che ne hanno rallentato la chiusura, non è mai arrivato in sala nonostante i premi in Russia, il riconoscimento di interesse culturale da parte del Ministero e il cast importante. E' un progetto che è nato grazie ai calcianti, alle loro storie e alla loro partecipazione attiva alle riprese come protagonisti insieme agli attori [...]

Riguardare il film sarà come sfogliare un album fotografico".

I calcianti fa parte della collezione firmata SKY di oltre 50 film - disponibili fino all'11 giugno sul canale dedicato Sky Cinema Collection - Sport Movies e anche in streaming su NOW - dedicati allo sport e alle più grandi imprese sportive di tutti i tempi.