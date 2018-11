I Bastardi di Pizzofalcone 2: anticipazioni ultima puntata, stasera su Rai1

Arriva l'ultimo appuntamento per la seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone, la serie tv di enorme successo di Rai1: lo show, con protagonisti Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini, ha incollato nuovamente davanti allo schermo lunedì scorso ancora più pubblico: ben 5 milioni e 271mila telespettatori e il 22.56% di share.

L'ultima puntata de I bastardi di Pizzofalcone andrà in onda stasera alle 21.10 su Rai 1 e sarà intitolata "Tradimenti" : al centro del racconto il caso di una ragazzina che sembra vittima di abusi da parte del padre. Una verità terribile celata fra le righe del tema che Martina ha svolto in classe. In gioco ci sono sentimenti inaspettati, pensieri indicibili e il senso angoscioso della minaccia e del tradimento. Verità e menzogna si alternano e ci spiazzano esattamente come ci spiazza l'ispettore Lojacono. Il suo passato, la macchia che lo tormenta da quando era in Sicilia, torna all'improvviso. Ci sembra quasi di non riconoscerlo. Tradisce la nostra fiducia. Per non parlare di quella dei colleghi e della Piras. Ma davvero può fare una cosa così?

Prima della messa in onda, il regista Alessandro D'Alatri aveva dichiarato:

"Raccontare una Napoli lontana da una serie di stereotipi sulla napoletanità è stato il vademecum per tuffarmi in questa lunga e impegnativa avventura. Avevo la voglia di far respirare allo spettatore una città che sta vivendo un momento di grande rinascita culturale. Napoli è un'esperienza che tutti dovrebbero vivere."

Un altro grande successo per #IBastardiDiPizzofalcone2: la serie con @GassmanGassmann e @Carolcrasher supera i 5milioni 200mila spettatori e con il 22,6% di share vince la prima serata.#AscoltiTv, #IBdP2, @RaiUno pic.twitter.com/KEUGEhwHbi — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 6 novembre 2018