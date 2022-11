I Am Vanessa Guillen, su Netflix in streaming da oggi

I Am Vanessa Guillen, il documentario sulla scomparsa della soldata statunitense di origine messicana, sbarca su Netflix in streaming da oggi 17 novembre 2022.

I Am Vanessa Guillen, il documentario sulla scomparsa della soldata statunitense di origine messicana, sbarca su Netflix in streaming da oggi 17 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Quando una giovane soldata statunitense di origine messicana scompare da una base militare, la sua famiglia dà vita a un movimento internazionale per ritrovarla e svelare la corruzione dell'esercito. Vanessa Guillen aveva sempre sognato di entrare nell'esercito degli Stati Uniti, ma quando denuncia una molestia sessuale avvenuta nella base texana di Fort Hood, di lei si perdono le tracce. Il ritrovamento del suo corpo nelle campagne vicine dopo una ricerca lunga due mesi, scatena la rabbia verso i funzionari dell'esercito e dà inizio a una lotta per la giustizia.

I Am Vanessa Guillen: una scena del documentario

Il documentario segue le proteste delle sorelle di Vanessa Lupe e Mayra, che dalle strade arrivano fino ai palazzi del potere di Washington, dove portano avanti la loro tenace battaglia per cambiare un sistema giudiziario militare ben radicato e controverso. Con interviste a familiari e amici, oltre che alla deputata Jackie Spears e alla senatrice Kirsten Gillibrand, I Am Vanessa Guillen è un racconto potente e onesto sull'amore e la determinazione di una famiglia davanti al lutto più impensabile. La regia è di Christy Wegener, la produzione esecutiva, invece, di Dan Cogan, Liz Garbus, Jon Bardin e Nell Constantinople per Story Syndicate.