I Am Not Okay With This: il trailer della serie Netflix con Sophia Lillis

Netflix ha svelato il trailer di I Am Not Okay With This, nuova serie Netflix teen che vede protagonista la star di It Sophia Lillis.

Netflix ha diffuso il trailer di I Am Not Okay With This, nuova serie Netflix teen che vede protagonista la star di It Sophia Lillis. La serie, in arrivo su Netflix il 26 febbraio, è ispirata alla graphic novel di Charles Forsman e racconta la storia di Sydney, una teenager (Sophia Lillis, It) che affronta i problemi del liceo, della sua famiglia e legati alla sessualità. La situazione potrebbe poi essere complicata a causa di alcuni misteriosi superpoteri. Nel primo trailer vediamo gli imbarazzi di Sydney alle prese coi coetanei dell'altro sesso.

Il progetto è prodotto da due dei produttori di Stranger Things e da Jonathan Entwistle, regista e nel team di The End of the F***ing World, creatore del nuovo show in collaborazione con Christy Hall.

La prima stagione di I Am Not Okay with This sarà composta da sette episodi della durata di trenta minuti e nel cast ci sono anche Wyatt Oleff, Sofia Bryant, Kathleen Rose Perkins, Aidan Wojtak-Hissong e Richard Ellis.