I 10 migliori film del 2022 secondo Cahiers du Cinema

Dicembre è tempo di feste, dolci e... Classifiche, come quelle dei migliori film dell'anno. E allora come può mancare la Top 10 di una delle più prestigiose e antiche riviste cinematografiche di sempre come Cahiers du Cinema?

Di classifiche di questo periodo ne abbondano e ancor di più ne arriveranno nelle prossime settimane, ma prima di sederci comodamente sul divano con una fetta di pandoro o panettone (o altro, a voi la scelta) diamo un'occhiata alle pellicole del 2022 che, come riporta anche IndieWire, secondo Cahiers du Cinema valevano assolutamente la visione quest'anno.

Secondo voi chi sarà in cima alla Top 10?

1) Pacifiction (Albert Serra)

2) Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

3) Nope (Jordan Peele)

4) EO (Jerzy Skolimowski)

5) Wheel of Fortune and Fantasy (Ryusuke Hamaguchi)

6) Bowling Saturne (Patricia Mazuy)

7) Apollo 10 1/2 (Richard Linklater)

8) Introduction (Hong Sang-soo)

9) Nobody's Hero (Alain Guiraudie)

10) Qui A Part Nous (Jonas Trueba)

Sembra dunque che Pacifiction, la pellicola diretta dal cineasta catalano Albert Serra, presentata in anteprima al Festival di Cannes e arrivato anche al Festival di Torino, abbia portato a casa il primo posto nella riverita classifica, seguita da Licorice Pizza e Nope, con Paul Thomas Anderson e Jordan Peele che vanno a formare il podio ottenendo rispettivamente seconda e terza posizione.

E voi, che ne pensate? Quanti di questi film avete visto, e quali credete meritino di essere in classifica?